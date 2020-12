Politiet tjekker at corona-restriktioner overholdes

Situationen er alvorlig

Vestegnens Politi har længe kørt en ekstraordinær indsats for at bidrage til at hindre smittespredningen, hvor de nyligt opjusterede særlige corona-patruljer aktuelt fører over 600 tilsyn om ugen:

”Corona-situationen på Vestegnen er alvorlig, og vores skærpede indsats fortsætter - nu med ekstra opmærksomhed på om kultursteder og indendørs sportsfaciliteter og forlystelser samt barer og serveringssteder undtagen take-away holder lukket. Og vi skrider stadig ind, hvis nogen forsamler sig over 10, eller butikker sælger alkohol efter klokken 22”, siger politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

Han opfordrer samtidig alle borgere til at tage situationen alvorligt:

”Virussen og sygdommen kan ramme alle, det er dit og mit ansvar at få det begrænset, og vi bør alle - hver og en - gøre, hvad vi kan, for at holde smitten nede, siger politidirektøren.

Ifølge sundhedsmyndighederne handler det i stadig i høj grad om afstand, håndvask og rengøring, men også om at supplere med mundbind visse steder, hvis man skal, og benytte testfaciliteterne”.