Politiet søger vidner til indbrud i Galgebakken

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud sket mellem tirsdag den 19. maj kl. 22.00 og onsdag den 20. maj kl. 00.30 på Galgebakken Sten i Albertslund.

Tyven var kommet ind via et vindue, og diverse elektronik var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.