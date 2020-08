Politiet fik tip fra borger om mulig spritbilist

Et tip fra en borger førte tirsdag kl. 21,29 til, at en politipatrulje standsede en bilist på Nordmarks Allé.

Patruljen var lige i nærheden og tog kontakt til føreren, en 52-årig mand. En alkometertest viste en for høj promille, så manden blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.