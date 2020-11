Der er kontrol på flere stationer og i butikker og indkøbscentre. Her fra Albertslund Station. Foto: presse-fotos.dk.

Politiet er i fuld gang: Skærpet tilsyn på stationer og i butikker

S-toge, stationer og indendørs butikscentre på vestegnen er i særligt fokus for tiden

Albertslund Posten - 13. november 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Politiet på vestegnen foretager i denne tid skærpet tilsyn med om Corona-restriktionerne på vestegnen bliver overholdt.

Der er flere betjente end normalt i S-togene og på S-togsstationer, samt i de indendørs butikscentre.

Anledningen er selvfølgelig, at vestegnen er blandt de hårdest ramte områder i Danmark, når det handler om Corona-smitten. Derfor følges kravet om at huske mundbind, at spritte af og holde afstand op med øget kontrol fra politiets side.

Politiets Corona-patrulje tjekker antal kunder i butikken, forsamlinger på højest 10 og kunder med mundbind. Det gælder både i små forretninger og store butikscentre.

Har indrettet sig Generelt lyder der ros fra politiet:

"Vi har længe ført tilsyn med, om butikslivet overholder de gældende restriktioner, og det er vores generelle indtryk, at både forretninger og kunder hurtigt har indrettet sig på det seneste krav om mundbind," siger politiinspektør Allan Nyring, der er chef for lokalpolitiet i Københavns Vestegns Poltii.

Hver uge fører patruljerne hundredvis af tilsyn på steder med servering, motion, kollektiv trafik og i butikslivet - og turen er blandt andet gået til indkøbscentret City2 i Høje-Taastrup, hvor alle skal bære mundbind eller visir indenfor.

"Vores kunder skal vide, at når vi insisterer på, de skal bære mundbind, så er det også for deres skyld. Det skal være sikkert at handle her, og vi gør, hvad vi kan, for at hindre smittespredning og holde centret åbent til glæde for kunder og butikker," siger Thomas Lüscher, der er center manager i City2.

Han oplyser, at centrets vagter hjælper kunderne ved indgangene - men om nødvendigt også tilkalder politiet, hvis nogen nægter at gå med mundbind uden helbredsmæssige årsager. Inde i centret informeres der via skærme og skilte, og der er skruet op for rengøringen af for eksempel rulletrapper, toiletter og døre.

Kravet om mundbind på indendørs offentlige steder gælder foreløbig til den 2. januar 2021.

