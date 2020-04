Ham her er stadig aktiv... Modelfoto.

Politiet: Fære indbrud i denne tid - men hold stadig skarpt øje

Brug tiden derhjemme til at holde øje med hinandens huse, lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi

Derfor bør man benytte tiden derhjemme her under Coronakrisen til at holde godt øje med hinandens huse.