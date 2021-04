Politi inviterer til virtuelt jobmøde

Sådan lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi, der inviterer til et lidt anderledes informationsmøde om jobmulighederne på politigården i Albertslund.

Det vil være i form af et virtuelt møde, hvor ordensmagten vil forsøge at give et dybere kendskab til optagelseskrav og karrieremuligheder.