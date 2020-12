Plejehjemsbeboere fik søde sager og juletanker

Traditionen tro bragte Albertshøjs Venner lagkager fra Føtex til beboerne på plejecentret Albertshøj. Men alt var ikke helt som det plejer at være

"Er der noget bedre på en grå mandag end lagkager! Albertshøj Venner sendte flotte lagkager til beboerne på Albertshøj Plejehjem, som de ikke har kunnet besøge siden marts, hvilket de savner. Alt er aflyst i år og de venter kun på, at kunne vende tilbage i det nye år."

Det fortæller Lilan Lassen, der sammen med andre medlemmer af Albertshøjs Venner mandag sørgede for, at beboerne på plejehjemmet kunne få lagkager til at forsøde juletiden med.