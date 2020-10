Artiklen: Plantebutik i Hedemarken får pris for bæredygtighed

Bæredygtighedsprisen er på 10.000 kr., og den gives altså til VOKS i Hedemarken og Boligselskabet AKB, Albertslund.

VOKS er en både social og miljømæssig bæredygtig plantebutik. Butikken tilbyder praktikforløb for aktivitetsparate borgere, der under trygge rammer kan udvikle faglige og personlige kompetencer, som bringer dem nærmere arbejdsmarkedet. Her sælges kun planter, der er certificerede eller dyrket lokalt, og alle design er fremstillet af genbrugsmaterialer.