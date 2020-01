Pizzagalleriet skyder året i gang med bobler og kage

Inge Stanley Olsen er 100% autodidakt. De teknikker og færdigheder hun nu mestrer til fuldkommenhed, har hun lært sig selv ved at forsøge sig frem, igen og igen. Især de bobler eller dråber, der går igen i mange af billederne, er suverænt udført. Inge har fra en tidlig alder været kreativ. Hun har gennem årene bl.a. beskæftiget sig med porcelænsmaling, glaskunst, møbelpolstring og meget mere.

I 2008 begyndte Inge for første gang at male på lærred. Efter en pause kom hun fra 2013 for alvor i gang og er nu mere kreativ end nogensinde.

Inge har rejst meget i Østen, men finder sin inspiration alle vegne. Det kan være ord og vendinger, eller fragmenter af ting og billeder. Ideerne modnes længe hos hende, men når hun så går i gang med at male, går det hurtigt. Inge maler sindsstemninger og især de grønne og blå farvetoner betyder meget for hende. Inges livserfaringer giver sig tydeligt til kende i hendes malerier. Således har hun nu bevæget sig fra et noget mørkere farveunivers ind i et lysere univers, hvilket især ses i hendes seneste abstrakte værker med lyse pastelfarver på hvid baggrund. Inge mestrer både de helt store formater og de mindre lærreder. Alle materialer dur. Bordplader, vinylplader, glas eller gamle gulvbrædder. De sidstnævnte har dannet baggrund for de smukke lysinstallationer, som Inge også laver.

Inge Stanley Olsen maler også på bestilling. Der er mulighed for at få særlige ønsker opfyldt og selv præge motiv og farvevalg.

Alle er velkomne i Pizzagalleriet, hvor man kan nyde udstillingen, se boblerne på billederne og få et stykke af en af de fantastiske kager, som Inge også er kendt for at lave, og som hun har lovet at lave specielt til ferniseringen.