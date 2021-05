Pizzagalleriet åbner igen med lokal kunstner

Lise Mattisson er autodidakt maler. Hun har i mange år arbejdet i en lokal daginstitution, hvor hun i samspil med børnene, via deres fantasi og nysgerrighed, fik forløst sine kreative sider og ideer. Det var imidlertid tiden på VUC, der for alvor gav hende blod på tanden til en seriøs udforskning af maleriets materialer og teknikker. På VUC blev grunden til at etablere en privat malergruppe også lagt. Gruppen mødes jævnligt og stiller hinanden forskellige opgaver for at dygtiggøre sig og inspirerer hinanden.