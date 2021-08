Pizzagalleriet: Rejs med Rita

I disse Coronatider, hvor mange har holdt ferie i Danmark, er der nu mulighed for at "rejse" med Rita til så eksotiske steder som Thailand, Cambodia og Vietnam. Her har albertslunderen Rita Jørgensen fundet inspiration og motiver til sine sprudlende og farverige billeder med bl.a. risbønder og naturscenarier.

Rita Jørgensen er oprindelig uddannet teknisk assistent på "Akademiet for Fri og merkantil kunst". Samtidig med at hun arbejdede i dette fag, blev hun løbende undervist i silketryk.

2005 blev et vendepunkt for Rita Jørgensen. Her meldte hun sig til billedkunst på VUC i Albertslund og har lige siden malet med akryl og mixed media på lærred. Rita har en ekspressionistisk tilgang til sine motiver og farveholdninger. Hun gengiver ikke motivet nøjagtigt, men lader farver og former være et kraftfuldt udtryk for indre sindsstemninger. Hun indsætter desuden ofte papirklip, avistekster og objekter i sine billeder.