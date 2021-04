Piger lærer at spille fodbold - på Disney-måden

Fra på søndag 25. april bliver der skudt en ny slags fodboldtræning i gang for boldglade piger. Albertslund IF er en af i alt 34 værtklubber i Danmark, som er med i et større græsrodsprojekt sat i gang af UEFA.

Under navnet "Playmakers" bruges leg og historiefortælling fra Disney-universet, og træningen rettes til piger i alderen 5-8 år. Gennem de populære Disney-universer skal pigerne motiveres til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold. Med en kombination af legende fodboldøvelser og historiefortællinger får pigerne nogle sjove oplevelser på grønsværen, som de kan udvikle spillet videre fra.

AIF inivterer alle piger i alderen 5-8 år til at være med i "Playmakers", der dækker over otte trænings-sessioner, og de mødes en gang om ugen på Albertslund Stadion, første gang på søndag.

"Når vi vælger at være vært for Playmakers, er det fordi, vi gerne vil have flere piger til at forelske sig i fodbold, for at gøre dem sundere, mere selvsikre, skabe venskaber og lære dem livsfærdigheder. Alle er velkomne, og hvis man vil deltage, skal man bare møde op søndage klokken 10", siger Jan Larsen.