Det professionelle og dedikerede personale, som Torben Holm Larsen fortæller om, var samlet til foto efter de to shows. Foto: MusikTeatret

Perfekt Stokholm-show afviklet efter corona-drejebog

22 medarbejdere var sat på afviklingen af to Nikolaj Stokholm-shows i MusikTeatret torsdag.

Albertslund Posten - 29. august 2020

Nikolaj Stokholms show "Turen går til Nikolaj Stokholm" blev gennemført med stor perfektion torsdag aften i MusikTeatret.

Oprindelig skulle det udsolgte show have været afviklet i april, men blev udskudt til slutningen af august med et håb og en formodning om at restriktioner og andet var på plads.

Men med genåbningen af kulturstederne kom grænsen på max 500 personer under forudsætning af diverse afstands- og kvadratmeter krav. Derved ville showet ikke kunne gennemføres i sin oprindelige facon, men både Nikolaj Stokholm, Management og MusikTeatret gik ind for at opdele det i to separate shows kl. 19.00 og 21.30.

Publikum fik mails om at komme på henholdsvis det oprindelige tidspunkt og resten kl. 21.30. - og vel at mærke til shows med unummererede pladser.

Det betød, at der skulle laves en fem sider lang drejebog for afviklingsforløbet af MusikTeatrets ansatte, Maja, Michael og Torben, som også skulle indkalde en meget stor personalestyrke - alt i alt 22 professionelle, erfarne medarbejdere.

"At sidde i forløsningens øjeblik efter sidste show med lullet glade og stolte medarbejdere, og kigge tilbage på et superprofessionelt arbejde uden fejl, er en chefs mest dyrebare tidspunkt", siger Torben Holm Larsen, direktør for MusikTeatret.

"Det vidner om netop det professionelle, dedikerede personale og deres oplæring i et servicearbejde og samtidig et fokus på regler og logistik, og det blev selvfølgelig belønnet med smil og anerkendelse fra publikum."