ATP Ejendomme ejer Radiogrunden og bygningerne, hvor der oprindeligt var planer om at bygge boliger. Det kan ikke længere lade sig gøre, og derfor arbejder ATP med planer om at anvende bygningerne til andet formål. Arkivfoto: Benny Klausen

Pensionskasse: Kontor eller mindre virksomhed på Radiogrunden

ATP Ejendomme dropper boligbyggeri på Radiogrunden og foreslår, at den nuværende bygning renoveres og udlejes - eller at der bygges nyt på grunden. Man ønsker en afklaring

Der kan ikke bygges boliger på Radiogrunden. Derfor vil ATP Ejendomme, som havde ønsker om at opføre boligbyggeri på grunden, der ligger i det lukkede område nord for Gl. Landevej, gerne have en afklaring på, hvad der så kan ske.