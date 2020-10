Se billedserie Arbejdet med at udforme støjvolde og nyt naturprojekt op til motorvejen skrider frem. Dronefoto: Albertslund Kommune

Pause i kørsel med jord til Hyldager fra Vridsløsevej

I stedet køres der jord til den nordlige del af området, og lastbilerne kommer her ind fra Roskildevej

Albertslund Posten - 30. oktober 2020 kl. 05:30 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Måske har man som beboer i Albertslund Syd bemærket, at der ikke længere er så meget trafik med tunge lastbiler ad Vridsløsevej. Lastbiler der i et års tid har kørt jord ind til støjvoldene i det kommende Hyldager Bakker.

I Albertslund Kommune bekræfter man, at der er en pause i kørslen.

"Belært af erfaringer fra sidste års meget våde vinter, besluttede vi tidligt, at fra slutningen af oktober og frem til foråret ville vi stoppe med at køre jord ind til projektets sydlige del", fortæller projektleder i Albertslund Kommune, Nina Brynjolf. "Vi er nemlig så højt oppe i arbejdet med voldene i den sydlige del, at det skal være tør jord, der køres på, for at undgå skred".

"Vi havde sidste år en våd vinter, og meget af den jord der blev kørt på, var ret våd. Vi kan jo ikke spå om vejret, så derfor valgte vi denne vinter at sætte en sidste dato på for kørsel til den sydlige del".

Der mangler ellers kun 1-2 måneders jordkørsel i syd, men det må man så køre på i foråret, fortæller Nina Brynjolf.

"I den nordlige del af Hyldager Bakker - nord for banen - er vi endnu ikke så højt oppe, så her har det ikke afgørende betydning, at jorden er våd. Derfor har vi altså valgt at køre mere på her og lade syd vente".

"Samlet set får det ingen betydning for, hvornår projektet er færdigt. Vi regner stadig med, at det bliver i 2023", siger Nina Brynjolf.

Hun fortæller, at når jordkørslen er færdig i den sydlige del af Kongsholmparken i midten af 2021, går gartnerne i gang.

"Hele området skal tilplantes med træer og buske, og der skal sås græs. Vi trækker os ud af den sydlige del, ved at tilplante den del af fredskoven, som vi måtte rydde for at skabe en adgangsvej for lastbilerne ind til området. Om lyskrydset så skal forblive eller fjernes, det besluttes senere", siger Nina Brynjolf.

Det sidste der sker i området er, at Vridsløsevej renoveres. Den er mærket af de tunge lastbilers kørsel og skal efterlades i fin stand.