Pas på rørarbejdet: Ensrettet resten af året

Løsningen med ensretning på Egelundsvej er valgt for at mindske arbejdstiden på projektet med at udskifte eksisterende fjernvarmerør

Albertslund Posten - 08. november 2020 kl. 07:37 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Vi ved godt, at det er irriterende, at der for øjeblikket er ensretning på Egelundsvej, så man skal køre en omvej for at komme til f.eks. Roskildevej. Men det er vigtigt, at ensretningen respekteres. Ellers er der risiko for uheld og at f.eks. ambulancen ikke når frem. Og så er det faktisk også ulovligt at køre mod ensretningen", det skriver Albertslund Kommune på sin hjemmeside.

Det er faktisk kun et par uger siden, det gik helt galt for en bilist, der glemte ensretningen og i stedet havnede i et gevaldigt hul, hvor arbejdet er i gang.

Slut inden årets udgang Løsningen med ensretning på Egelundsvej er valgt for at mindske arbejdstiden på projektet med at udskifte eksisterende fjernvarmerør med nye og energiforsvarlige, der sikrer større forsyningssikring til brugerne af fjernvarmen i kommunen. Arbejdet forventes færdig med årets udgang.

"Når folk kører mod ensretningen, er der stor risiko for uheldige sammenstød mellem de trafikanter, der overholder gældende skiltning og de trafikanter, der overtræder gældende skiltning. Det handler med andre ord om sikkerheden for borgere, der færdes i området. Også i forhold til at udrykningskøretøjer har mulighed for at komme frem, hvis der er er akut brug herfor. Og hvis du kører mod ensretningen på Egelundsvej er der risiko for, at du hindrer brandbiler og ambulancer i at nå frem til alvorligt syge eller brand", skriver Albertslund Kommune, der opfordrer kraftigt til, at man husker på ensretningen.