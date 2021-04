Send til din ven. X Artiklen: Partier ruster sig til valg: Fire indgår valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partier ruster sig til valg: Fire indgår valgforbund

Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet har besluttet at indgå i et teknisk valg-samarbejde

Albertslund Posten - 27. april 2021 kl. 14:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Nogle vil sige, at der er et stykke tid til den 16. november, hvor vi skal til kommunal- og regionsrådsvalg igen. Men for flere partier og lister er valgkampen allerede i fuld gang, og i Albertslund har fire partier nu meldt ud, at de indgår i et valgforbund.

De fire er Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet.

Men alle fire partier understreger, at der er tale om et "teknisk" samarbejde, der, som det er traditionen med valgforbund, skal sikre mod stemmespild.

Dermed ønsker de også at understrege, at de er fire forskellige partier, som går til valg på hvert deres program.

Det siger partierne "Enhedslisten går med i dette brede valgforbund, for at få en bedre balance i kommunalbestyrelsen. Vi synes at Socialdemokratiet trænger til et stærkere modspil. De har simpelthen haft for meget magt for længe, og vi vil være modvægt til den magt, til fordel for Albertslunds borgere", siger Bodil Garde fra Enhedslisten.

"Et demokrati har det nu engang bedst ved at være bredt funderet, så folk bliver repræsenteret, både ud fra mangfoldighed og forskellighed. Når vi fire går sammen, er det en måde at sikre, at afgørende stemmer ikke går tabt, og det er et håb om at partierne vil stå stærkere sammen efter kommunalvalget", siger Kenni Flink fra Alternativet.

"Radikale er gået med i valgforbundet, for at undgå mindst muligt stemmespild. Vi har et godt samarbejde med de partier vi er gået sammen med, og derfor giver det bedst mening, hvis vi kan undgå stemmespild ved at gå sammen, og dermed måske opnå et ekstra mandag i valgforbundet", siger Hediye Temiz (Rad.).

"SF arbejder for politiske resultater, giver flere voksne i børnehaven, mere selvbestemmelse på skolerne og en hjemmepleje hvor både borgere og medarbejdere er mere tilfredse i hverdagen. For at sikre os det bedst mulige valg, er vi gået i forbund med de tre andre partier, som vi også ser frem til at samarbejde tættere med efter valget", siger Vivi Nør Jacobsen, SF.

Andre forbund? Ifølge APs oplysninger er der også for tiden forhandlinger i gang blandt borgerlige partier i Albertslund om valgforbund. Men det er endnu ikke afklaret, hvem der går sammen med hvem.

For Socialdemokratiet er der heller ikke nogen afklaring endnu. Men partiet har ved tidligere kommunalvalg haft tradition for enten at stå alene eller indgå i valgforbund med SF.

Om valgforbund Partier og lister kan vælge at gå i valgforbund med hinanden, for at undgå stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet.

Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men det er ikke nogen betingelse i forhold til den kommunale og regionale valglov.

Rent valgteknisk er effekten at forbundet ses under ét, når stemmerne tælles op efter valget. Dermed tæller alle stemmer med i det samlede resultat, og kan give en mandatmæssig fordel, oplyser Social- og Indenrigsministeriet.