Par hjemme igen efter ferie med virus og storm: Vil klage over håndtering

Parret har nu besluttet at indgive en klage til Bravo Tours:

"Det handler ikke om penge eller sådan noget. Det er rent principielt, at jeg synes de har været uprofessionelle", siger Tommy Hansen.

Direktøren for Bravo Tours, Peder Hornshøj, har overfor AP afvist kritikken, og sagt at man gjorde hvad man kunne. Men svaret stiller ikke Albertslund-parret tilfreds.

"Jeg synes det virker lidt nedladende, når han siger, at "hvad havde man forventet af information?" Hvis man interesserer sig for sine gæster, så kan man da i det mindste sende en sms og fortælle et eller andet", siger Tommy Hansen.