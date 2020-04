Se billedserie Efter påske skal vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og 0.-5. klasser modtage børn igen. Arkivfoto Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Pædagogerne: Brug for klare retningslinjer når institutionerne skal genåbne

"Vi skal huske, at små børn har svært ved at forstå krav om at holde afstand eller hoste i ærmet", siger BUBL-formand

Albertslund Posten - 07. april 2020 kl. 10:20

Regeringen lægger op til en langsom genåbning af det danske samfund 15. april. Det betyder, at vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og 0.-5. klasse begynder at modtage børn igen.

En stor logistisk opgave og en udfordring - ikke mindst for pædagogerne.

Hos BUBL Storkøbnhavn, siger formand Jon Olufsen:

"Mange af vores pædagoger er helt naturligt bekymrede over, hvordan genåbningen skal foregå. De er bekymrede for at blive smittet. Og de er bekymrede over, hvordan de skal håndhæve de sundhedsmæssige retningslinjer, samtidig med at de skal sikre børn en god og tryg tilbagevenden til institutionen", siger Jon Olufsen.

Det haster BUBL-formanden mener derfor, at det haster med at få udmeldt de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder for dagtilbud, SFO'er og skoler.

"Lige nu er der mange ubesvarede spørgsmål, og det er utrygt. Vi har brug for nogle helt klare retningslinjer for gruppestørrelser, hygiejne, rengøring og syge børn. Og når vi kender dem, er det kommunernes ansvar at sørge for, at nogle rammer, der gør det muligt at håndhæve dem. Det må ikke være op til den enkelte leder eller pædagog", lyder det fra Jon Olufsen.

Værnemidler nok "Vi skal også have sikkerhed for, at der er værnemidler nok, at der bliver brugt penge på ekstra rengøring, og at der ikke er flere børn per kvadratmeter, end sundhedsmyndighederne anbefaler, hverken ude eller inde", siger Jon Olufsen og understreger:

"Vi skal huske at børn er børn og særligt små børn har svært ved at forstå krav om at holde afstand eller hoste i ærmet. Derfor kan og skal vi ikke håndhæve stramme restriktioner om fysisk kontakt. Børnene skal kunne lege med hinanden, og pædagogerne skal også kunne trøste dem, så både børn og forældre føler sig trygge".

Frontpersonale "Der kommer bl.a. derfor også til at være en smitterisiko forbundet med at være pædagog i den kommende tid", siger Jon Olufsen. "Vi kommer til at være frontpersonale. Derfor er det vigtigt, at pædagoger får den samme tryghed og sikkerhed som f.eks. de ansatte i sundhedssektoren. Det betyder også, at vi skal have udvidet adgang til corona-test. Og der skal tages hensyn til pædagoger, der selv er i risikogruppen eller har børn, ægtefæller eller samlevere, der er det."