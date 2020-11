Tunnellen under Sletbrovej bliver nu nedlagt og vej- og sidearealer ført tilbage til det oprindelige niveau. Foto: brie

På utallige opfordringer: Ubrugt og utryg tunnel lukkes

Tunnelen under Sletbrovej ved Klub Svanen lukkes efter opfordringer fra beboerne i området

Albertslund Posten - 29. november 2020 kl. 06:30 Af Jørgen Brieghel

Et mangeårigt ønske fra beboerne i Syd går nu i opfyldelse: Tunnelen under Sletbrovej for enden af Klub Svanen lukkes.

"Vi har ytret ønske om det gennem mange høringssvar, da det er et godt skjul for hashsalg og lignende. Ingen andre bruger tunnellen og den bliver sjældent rengjort. I forhold til trafiksikkerhed og børn, er der rigeligt med adgangsveje og i øvrigt er der ikke tunneller under de andre "broveje". (Hvidbrovej og Fuldbrovej)", skriver Lena Kujahn, formand for afdelingsbestyrelsen VA 4 syd, i en henvendelse til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen sagde ja til at lukke tunnelen, da sagen lev behandlet på novembermødet.

Her gav Jørn Jensby (Soc.) sagen et par ord med på vejen:

"Det her handler vel mest om borgertryghed. Det er en tunnel, der ikke er brug for, og den er isoleret og meget hengemt. Trygheden skal genskabes for børn og voksne i området, og det vil vi meget gerne bidrage til", sagde han. Det blev vedtaget i enighed.

God anledning Tunnelen under Sletbrovej er anlagt som en del af den oprindelige etablering af Albertslund syd, og som led i filosofien om at adskille de bløde trafikanter fra den kørende trafik.

Virkeligheden har vist, at tunnelen ikke bliver benyttet, dels fordi det omkringliggende terræn ligger i niveau med vejen og man derfor skal gå en omvej for at komme ned i tunnelen, og fordi trafikken på Sletbrovej er så let, at fodgængerpassage ikke hindres, og det føles utrygt at færdes i tunnelen, da den ligger meget isoleret og hengemt.

Det står der i indstillingen til sagen, og her synes forvaltningen, at en nyopførelse af institutionen Svanen er en god anledning til at nedlægge stitunnelen under Sletbrovej og samtidig skabe bedre adgangsforhold til den nye institution - også for beredskab og renovatør.

Ved at fjerne tunnelen og ændre en smule på vejprofilen, kan vej- og sidearealer føres tilbage til det oprindelige niveau, så passagen af Sletbrovej for de lette trafikanter kan ske via en hævet flade, og man derved sikrer en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig løsning.

Nedlæggelse af tunnelen og tilpasning af omkringliggende stianlæg vil ske i samarbejde med Bo-Vest, hvor Albertslund Kommune afholder udgifterne på vejens matrikel og Bo-Vest afholder udgifterne på deres arealer. Projektet bliver udført som et samlet arbejde, udført af Albertslund kommune.

Prisen for arbejdet er 1,3 mio. kr. Kommunens andel er 1 mio. kr. Bo-Vest betaler 300.000 kr. Kommunens andels søges lånefinansieret.

Albertslund Kommune indgår kontrakt på projektet i 2020, mens selve udførelsen afsluttes i starten af 2021.