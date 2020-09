På med masken: Nyt udstyr skal give nybegynderne lyst til at fægte

Albertslund Fægteklub (ALF) modtog i starten af september den gode nyhed, at klubbens ansøgning om støtte på 12.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje (“Sommerpuljen”) var blevet imødekommet. I klubben var man først få dage før ansøgningsfristen blevet opmærksom på muligheden, men det havde længe været et ønske at indkøbe plastudstyr som supplement til klubbens rigtige fægteudstyr. Derfor undersøgte man i al hast, hvad indkøb af et klassesæt plast-våben og -masker ville koste, og skrev så en ansøgning på det fulde beløb. Efter at have modtaget pengene, har klubben skyndt sig at købe ind. Man vil nemlig gerne have offentlig premiere på brug af det nyindkøbte udstyr i efterårsferien.

Prøv at fægte

Mandag den 12. oktober der planlagt et "kom og prøv fægtning" arrangement for børn og unge i Herstedvester Skoles tumlesal, og onsdag den 14. oktober vil klubben være tilstede et par timer ved Boxen i Hedemarken. Det er håbet, at udstyret senere også̊ vil finde anvendelse i samarbejdsforløb med skoleklasser og SFO'er.

”Plastudstyr anvendes ofte når yngre nybegyndere - især større grupper - skal introduceres til fægtesporten. Plastvåben er noget lettere at håndtere end rigtige fægtevåben af stål, og man behøver ikke at iføre sig andet sikkerhedsudstyr end maske og almindeligt, ikke alt for tyndt tøj. Fokus kan derfor bevares på korrekte bevægelser og de grundliggende regler, sådan at man hurtigt kan komme i gang med sin første kamp”, fortæller Peter Zacho, formand for Albertslund Fægteklub.

Han er taknemmelig for støtten, og håber selvfølgelig at mange vil dukke op når man holder arrangementer målrettet børn og unge, men fortæller at han og resten af klubbens voksenhold også̊ har plads til flere. Han opfordrer interesserede til at orientere sig på klubbens hjemmeside albertslundfaegteklub.dk om, hvordan man kan komme til prøvetræning.