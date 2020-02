Det skal være trygt at færdes ved Albertslund Station, siger borgmester Steen Christiansen. Arkivfoto.

Overfald udløser skarpe reaktioner

Som tidligere omtalt blev den 17-årige Marcus Alexander Aroli overfaldet af en gruppe unge, og han valgte efterfølgende at dele oplevelsen på Facebook, sammen med billeder af sig selv og hans skader.

"Det er derfor også godt, at politiet har foretaget den første anholdelse i sagen. Det skal være trygt og roligt at færdes i Albertslund. Det gælder også Albertslund Station."

Derfor må vi klart og tydeligt tage afstand fra voldsepisoder, som den der fandt sted i fredags. Jeg håber alt det bedste for Marcus og hans familie."

"Godt at politiet har fået fat i en af dem", skriver Kenneth Larsen, med henvisning til at en 17-årig er anholdt og sigtet.

"Så har man da den mulighed, at man kan spørge den 17-åriges forældre, om deres børns opdragelse", skriver Charlotte Patricia Simonsen.

Flere ytrer bekymring for om det er trygt at færdes ved stationen. Som omtalt vil politiet nu patruljere mere intensivt her, og fra andre lyder mere beroligende kommentarer: