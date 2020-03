Overblik: Hvilke butikker er åbne - hvilke skal holde lukket

Albertslund Grill og pizzabar Holder åbent for bestilling og take away.

Albertslund Sportspub Lukket frem til d. 30/3

DesignCut Lukket frem til d. 30/3

Cafe Felix og Felix Steakhouse Lukket frem til d. 30/3

Flying Sushi Lukket frem til d. 30/3, men holder åbent for udbringning og take away.

Gørkem Efendi Lukket frem til d. 30/3

ProTreatment Albertslund er frem til d. 30/3 for "ikke kritiske behandlinger". Står du i en kristisk situation, ring 22387124 eller mail albertslund@protreatment.dk.

Røde Kors Lukket frem til d. 30/3

Tandregulering Lukket frem til d. 30/3

Tippy Lukket frem til d. 30/3

Texas Burger lukke, men holder åbent for udbringning og take away,

Man kan følge hvis tingene ændrer sig, via Albertslund Centrums hjemmeside, på https://www.albertslund-centrum.dk