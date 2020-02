En god historie rundt om det varme bål i langhuset var en af vikingernes yndlingsstunder i den lange mørke vinter Foto: Foto: Vikingebro

Oplev vikingernes vinter ved Vikingebro

Vikingebro inviterer til et arrangement om vintertiden på stormandsgården i Vikingelandsbyen

Albertslund Posten - 12. februar 2020 kl. 16:51 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdag 18. februar holder Vikingebro et vinterarrangement for børnefamilier, hvor du kan komme med på sporjagt efter Vestskovens dyr, tænde bål med vikingeildstål og øve dig med bue og pil.

Vinter på Storgården Det er vinter på Storgården i Vikingelandsbyen og storbonden forbereder et vintergilde for de bygmestre, som har bygget hans store Vikingebro. Han vil gerne invitere bygmestrene på jagt inden gildet, derfor har han brug for en gruppe børne-trælle, som er dygtige til at opspore skovens dyr og til at jage dem med bue og pil. Trællene skal også være gode til at lave ild til madlavning og varme.

Ildstålet - et vigtigt værktøj ”Et af vikingernes vigtigste redskaber var ildstålet, men det kræver håndelag og en god fyrsvamp at få tændt et godt bål” fortæller naturvejleder Kristian Blicher Jepsen, som leder turen, ”og så bliver der nok også tid til fortælling af en rigtig vikingesaga rundt om bålet”.

Sidste arrangement Arrangementet bliver det sidste børnefamiliearrangement i Vikingebro-projektet, som i de seneste tre år har været et samarbejde mellem Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum. Projektet har bl.a. bestået i at etablere 700 m vikingebro og -vej mellem de to institutioner tværs over Store Vejleådalen ved Vestskoven.

Efter arrangementet er der mulighed for at se vikingebroen og Kroppedal Museums nye vikingeudstilling ’Hver dag er en kamp’.

Se mere på vikingebro.dk/arrangementer og tilmeld dig til kristian.jepsen@kroppedal.dk

Fakta Tid: Kl. 12.00 – 15.00 D. 18/2 - 2020

Info: Turen klares bedst og tørrest iført gummistøvler og varmt praktisk tøj.

Sted: Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, 2620 Albertslund

Pris: Turen er gratis når entréen til Kroppedal Museum er betalt. Entréprisen er 50 kr. for voksne og gratis for unge under 18 år.

Tilmelding på mail til: kristian.jepsen@kroppedal.dk

Man kan med fordel gå med op på museet og opleve vikingeudstillingen ‘Hver dag er en kamp’ efter turen.

Se mere om arrangementet og projektet på vikingebro.dk