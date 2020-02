Oplev Momentum-koret i Herstedøster kirke

Momentum er et ambitiøst rytmisk a cappella-kor med et varieret repertoire, der spænder fra indie-ballader til power-pop. Koret opstod på et hold på musikvidenskab på Københavns Universitet og har nu eksisteret i 3 år. Trods sin korte levetid har Momentum for nylig vundet en flot 3.plads i den internationale korkonkurrence ved Århus Vocal Festival.