Opgiver at renovere Brillesøen: Vil opføre et nyt børnehus

Et oplæg om en ny institution til en pris på 55 millioner kroner er sendt videre fra Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen

Albertslund Posten - 05. marts 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen

Planerne om at renovere Børnehuset Brillesøen ser nu ud til at blive skrinlagt. I stedet går politikerne efter at rive huset ned og bygge et helt nyt børnehus.

Som tidligere omtalt er institutionen hårdt ramt af skimmelsvamp, og det betyder at børn og personale for tiden er genhuset i dels pavilloner på stedet, dels ved Klub Vest. Et arbejde med at renovere Brillesøen for skimmelsvamp gik galt, så meget, at firmaet blev fyret af kommunen.

På sit møde tirsdag besluttede Økonomiudvalget at sende en indstilling videre til kommunalbestyrelsen om en ny daginstitution. Den er vurderet til en samlet pris på 55 millioner kroner.

Indenfor tre år "Vi gør det, fordi vi tænker, at det ikke kan betale sig at renovere den eksisterende institution. Det viser erfaringer fra den ulyksalige asbestsag", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.), der er formand for Økonomiudvalget.

"Det vil ikke være godt at kaste penge efter."

Han vurderer, at en ny institution vil kunne stå klar inden for de næste tre år, og at den formentlig vil blive opført på samme sted som Brillesøens nuværende placering.

De tre scenarier På Økonomiudvalgets bord lå tre forskellige scenarier fra administrationen, som politikerne skulle vælge imellem:

Renovering, længerevarende genhusning eller opførelse af en ny institution.

Renovering: Her fremgår det af et notat, at de nuværende bygninger ikke vil have en levetid på over 10 år. De eksisterende bygninger beskrives som "udtjente og utidssvarende, når det gælder energiforbrug, indeklima og drift". Samtidg er "de årlige varmeudgifter i de eksisterende bygninger meget høje i forhold til en tilsvarende nybygning på grund af den ringe isolering i gulv, ydervægge og tagkonstruktion", og der er ingen garanti for, at der ikke kan dukke skimmelsvamp op igen.

Forventet udgift: 11 millioner kroner.

Nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af en pavillon til længerevarende genhusning:

Her bemærker administrationen blandt andet, at "efter 2 og 5 år tilkommer merudgifter ved etablering af henholdsvis varmepumpe og solceller".

Forventet udgift: 38 millioner kroner.

Ny bygning: Her fremgår det af notatet, at det "driftsmæssigt er fordelagtigt at etablere én samlet bygning", og:

"De to eksisterende bygninger fungerer i praksis i dag som to adskilte institutioner, og det kan derfor forventes, at der vil være driftsfordele ved opførelse af én samlet bygning, ligesom der kan forventes logistiske fordele i den daglige drift af institutionen."

Forventet udgift: 55 millioner kroner.

Ombygninger På samme møde besluttede Økonomiudvalget også at sende en indstilling videre om en bevilling på 2,2 millioner kroner til ombygninger i institutionerne i Lindegården, Hyldespjældet og Kastanjen samt etablering af en opvarmet pavillon i Kastanjen.

Begge sager behandles på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften i næste uge.