Opfordring til Clever og Co: Sæt flere ladere til elbiler op i Albertslund

Et forslag fra Venstre betyder, at kommunen kontakter de forskellige udbydere og gør opmærksom på, at der er et stort behov for flere ladestandere i Albertslund

Albertslund Posten - 19. maj 2021 kl. 05:44 Af Jørgen Brieghel

Operatørerne i elladebranchen vil i løbet af den kommende tid få henvendelse fra Albertslund Kommune med opfordring til at etablere flere ladestandere i Albertslund.

Det sker på baggrund af et forslag fra Venstre, som blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på det seneste møde.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) sagde om forslaget:

"Salget af elbiler er stigende, og mange vil gerne skifte benzinbilen ud. Men det er ikke altid nemt at få opladt sin elbil. Især i Albertslund med boligområder med fælles p-pladser kan det være et problem at få adgang til ladestandere. Vi kan ikke selv som kommune oprette ladestandere. Derfor foreslår vi, at vi henvender os til operatørerne og fortæller, at vi har flere p-pladser i Albertslund, der vil være egnede til formålet og opfordre dem til at etablere ladestandere".

Det er ikke p-pladser "Det forslag vil vi gerne støtte", sagde Lars Gravgaard Hansen (K). "Men der er en ting, vi skal sikre: det er, at el-ladepladserne opfattes rigtigt. Det er ikke permanente p-pladser. Vi skal gøre noget ud af at fortælle, at det kun er midlertidige pladser, der alene bruges til opladning".

Enhedslisten kunnme også støtte forslaget, og Fedai Celim sagde:

"Vi vil gerne støtte og foreslå at det udvides, så hver anden p-plads i de nye byggerier i byen gøres klar til ladestandere".

"Godt forslag, som vi støtter", lød det kort fra Kenni Flink (Alt.)

Der er udfordringer Leif Pedersen sagde, at SF også støtter:

"Det er godt og nødvendigt. Kommunen har allerede været i kontakt med udbydere, og der er nogle udfordringer i forhold til, hvem der har driveren og skal lægge økonomi til - især i boligområder med fælles p-pladser er vi udfordret. Så lad os skubbe til så mange forskellige udbydere og sige, at vi er klar som en slags laboratorie til at få afprøvet teknikker. Desuden er der mange forskellige lade-teknikker, og endelig er der udfordringer i, at el-pladser bruges til parkering og ikke bare opladning. Det sidste synes vi, bør håndteres af de enkelte boligområder", sagde Leif Pedersen.

Allan Høyer (DF):

"Vi støtter også det gode forslag. At folk bliver holdende, ja det gør folk også på handicappladser - og det kan man skrive sig ud af med en bødeblok".

Steen Christiansen (S) sagde kort, at "det er et godt forslag", og derefter var der afstemning.

Forslaget fra Venstre blev enstemmigt vedtaget.

Meningen er nu, at forvaltningen udarbejder en oversigt over de offentlige parkeringspladser der ville være velegnet til at etablere elladestandere - herunder lynladere.

Derefter retter Albertslund Kommune henvendelse til de aktuelle operatører og gør opmærksom på mulighederne for at etablere elladestandere i Albertslund, til gavn for byens borgere.