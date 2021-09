Opdelte boliger skal gøre det attraktivt at blive boende i sit kvarter

"Mange har jo boet her altid, og det vil de gerne blive ved med, når de bliver ældre og alene. Derfor er det dejligt, at vi nu kan få opdelt en række af gårdhusene til mindre boliger - egnede til enlige, ældre og gangbesværede", mener Lena Kujahn, formand for VA4Syd.

"Der har været overvældende positiv indstilling til projektet. På et beboermøde med over 200 mennesker blev projektet næsten enstemmigt vedtaget", siger Lena Kujahn.

Det er NCC sammen med Wissenberg, der står for renoveringsarbejdet, som Tegnestuen Vandkunsten har skabt. Med støtte fra Landsbyggefonden er det muligt at renovere facaderne, der fremover bliver skiffergrå, som vi bl.a. kender det fra etagehusene i Kanalens kvt.

Lidt af en kunst

Det er lidt af en kunst at opdele et gårdhus, for der er jo tilhørende have i husets oprindelige vinkel. I de opdelte boliger deles haverne op med plankeværker, så den ene del af gårdhuset får indgang her, mens den anden del har sin indgang fra husets forside, og i stedet for en terrasse på havesiden.