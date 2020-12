De gule veste er klar til politikere og ansatte fra kommunen, der fra i morgen lørdag og frem til jul vil være venlige vagter i Albertslund Centrum.

Op til jul er politikere venlige coronavagter i Centrum

Venlige Albertslundvagter skal sørge for at vi overholder coronarestriktionerne, så vi kan få smittetallet ned

Albertslund Posten - 18. december 2020 kl. 11:30 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

I den kommende tid vil du i Albertslund Centrum møde både politikere og ansatte på rådhuset iklædt gule vagtveste. De venlige vagter skal sørge for, at vi alle overholder corona-restriktionerne

Onsdag den 16. december holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor hun sammen med myndighederne indførte en række nye restriktioner og indsatser pga. den bekymrende situa-tion med COVID-19.

Et af de nye tiltag er, at kommunerne fra lørdag den 19. december og frem til jul skal indføre en form for vagtordning på gågader, udendørs butikscentre og andre steder, hvor der kommer man-ge mennesker. Meningen med ordningen er, at den skal bidrage til at folk får overholdt retnings-linjerne om særligt at holde afstand og anbefalingen om kun at handle en person pr. husstand.

Det oplyser Albertslund Kommune.

Politikere og ansatte I Albertslund Kommune indsætter man en sådan vagtordning i Albertslund Centrum, hvor både medlemmer af kommunalbestyrelsen og kommunale medarbejdere indgår.

De der indgår i vagtordningen vil være såkaldte Albertslundværter.

At være Albertslundvært betyder bl.a., at man er iklædt en gul vest, hvorpå der står "Albertslund-vært". Rollen som Albertslundvært er venligt at henvende sig til handlende og andre, der befinder sig i Albertslund Centrum, og hjælpe dem til at huske at holde afstand til andre. Eller måske hen-vende sig til folk, der glemmer at gå til højre, som det anbefales.

Her er de Det kan også være at henvende sig til f.eks. familier, der går ud og handler sammen, og minde dem om, at det kraftigt anbefales fra myndighedernes side, at man kun handler en person pr. hus-stand. Baggrunden er, at vi skal mindske trængslen dér, hvor vi kan - med respekt for at folk trods COVID-19 skal kunne leve.

I weekenderne er værterne tilstede fra kl. 10-15 og i hverdagene op til jul er de tilstede i Alberts-lund Centrum fra kl. 10-19.

"Tag godt imod dem - de skal hjælpe os med at passe på hinanden. Sammen med afstand skal vi nemlig komme ordentligt gennem krisen med COVID-19. Derfor må vi alle tage ansvar - bl.a. ved at huske at overholde retningslinjer og myndighedernes anbefalinger", lyder opfordringen fra Al-bertslund Kommune.