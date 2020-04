Send til din ven. X Artiklen: Ø om farvel til anlægsloft: Gør noget ved busser, stier, støj og indeklima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ø om farvel til anlægsloft: Gør noget ved busser, stier, støj og indeklima

Vi ser frem til at arbejderne udføres, siger Lene Rygaard Jessen (Enh.)

Albertslund Posten - 10. april 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Albertslund kan droppe anlægsloftet, bør udnyttes til at gøre noget ved busdriften, cykelstierne, indeklimaet på skolerne og trafikstøjen.

Det mener Enhedslisten, der foreslår fremrykning af en lang række anlægsarbejder.

"Vi ser frem til at arbejderne udføres", siger Lene Rygaard Jessen (Enh.).

Hun mener, at tilgængelighed til busstoppestederne fra stisystemet bør fremskyndes:

"Hanne Fleinert og Lars Messell har i en rapport i 2018 fint beskrevet hvilke problemer der er for blandt andet gangbesværede, når de skal med bussen. I årevis har ønsket om at adskille gående og kørende trafik drevet store grupper af fodgængere ud og gå direkte på vejene, for eksempel i området ved Galgebakken og på Trippendalsvej. I mørke er det en ganske farefuld trafik. Nu kan det ændres", siger Lene Rygaard Jessen, der også ser frem til bedre cykelstier.

"Enhedslisten foreslår, at trangfølgeplanen for asfaltarbejder på cykelstierne, og baggrundsmateriale for denne, gennemgås med henblik på fremrykning af asfaltering/renovering af samtlige af kommunens cykelstier, som trænger til vedligeholdelse. Enhedslisten kan naturligvis også støtte at der sker en fremrykning af arbejdet med bedre indeklima på byens skoler. Vi ved at elevernes indlæring falder i takt med at for eksempel CO2 indholdet og temperaturen i klasseværelset stiger", siger hun.

At kommunens støjhandleplan fremskyndes står også højt listen for Ø:

"Alt for store områder i vores by er plagede af trafikstøj. Nu er der tid og råd til at gøre noget ved det."

FAKTA Regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommuner og regioner. Hvad betyder det for Albertslund?

Det har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere været ude med sit bud på, og AP har opfordret de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til også at give deres besyv med.

I dag Enhedslisten.

relaterede artikler