Nytårshilsen: Goddag til et grønt 2021 - og gå så væk 2020

I en særlig nytårshilsen i Albertslund Posten ønsker borgmester Steen Christiansen godt nytår og bygger bro mellem det noget anderledes år 2020 og 2021.

Albertslund Posten - 25. december 2020 kl. 07:46 Af Steen Christiansen, borgmester (S)

Kære alle

Godt nytår. Tak for året, der lige om lidt er gået - et år som i høj grad har stået i skyggen af den alvorlige situation med COVID-19 i Danmark og globalt.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts, sagde hun, at det Danmark der åbner på den anden side af nedlukningen, ikke ville være det Danmark, vi kendte. Få hørte ordene, endnu færre troede på dem, herunder jeg. Men statsministeren fik ret; Danmark er forandret. På såvel offentlige som private arbejdspladser, har vi taget et digitalt kvantespring ind i virtuelle møder, seminarer og konferencer. Mulighederne har været der i årevis, men nu realiserer vi potentialerne. Vi er blevet pinligt bevidste om hygiejne og sundhed, som forudsætning for en god hverdag.

Det har betydet, at vi har haft et år med masser af restriktioner, begrænsninger og bekymringer - og pressemøder! Vores ældre har fået færre besøg på plejehjemmene, børnene er blevet undervist hjemmefra af forældre, der også var sendt hjem - og kulturarrangementer er blevet aflyst. Men det har været nødvendigt.

Jeg vil gerne takke jer for at stå sammen med afstand og tage ansvar. Det har været og er vigtigt, at vi alle gør os umage med at efterleve myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så vi kan komme ordentligt igennem krisen med COVID-19, som forhåbentlig klinger af med udbredelsen af vaccinationsprogrammet.

Tak til medarbejdere og familier En stor, stor tak til alle kommunens medarbejdere og ledere, som året igennem uforknyt har omstillet sig til de nye vilkår og har passet på børn, unge og vores ældre medborgere på plejecentrene og i hjemmeplejen - og borgere på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet. Lærere og pædagoger som fra den ene dag til den anden omlagde undervisning og aktiviteter til et virtuelt univers. I har om nogen vist, at I er dem, som kitter velfærdssamfundet sammen. Det har været en super professionel og dedikeret indsats. Ligesom personalet på plejecentrene har leveret en imponerende indsats og i høj grad er lykkes med at holde COVID-19 på afstand. Og rengøringsmedarbejdere har taget en ekstra og vigtig tørn. Mange tak.

Også stor tak til børnefamilierne, der i foråret tog den store tur med virtuel undervisning samtidig med at forældrene arbejdede hjemmefra. Det var en fornøjelse at møde jer på mine og jeres løbeture rundt omkring på stierne i byen. Og her på falderebet til 2021 er I igang igen. Det vil være et år, som I i familierne kommer til at snakke om mange gange fremover.

Og en stor tak skal også lyde til kommunalbestyrelsen, som har taget mange og modige beslutninger om f.eks. at fremrykke betalinger til leverandører og igangsætte et omfattende renoveringsprogram, hvor en lang række fornyelser af byrum, institutioner og bygninger er med til at holde hånden under jobs og virksomheder.

Selvom et næsten enigt Folketing har besluttet milliardstore hjælpepakker til erhvervslivet, er et stort antal private virksomheder og selvstændige truet på levebrødet. Også I skal have en stor tak, og vi skal i de kommende år som samfund hjælpes ad med, at I kan finde nye veje til kunder og et grundlag for jeres forretning.

Skypumpen For en hel del af borgerne i Albertslund Vest, i en kile fra Herstedlund Skole til Stadion, blev fredag den 25. september en stærkt ubehagelig dag. På sekunder flåede en skypumpe tage af, væltede mure og forvoldt store ødelæggelser - også Herstedlund Skole og Egelundskolen blev ramt. Gudskelov kom ingen mennesker alvorligt til skade, men det er hårdt nok at ens hjem bliver alvorligt ramt.

At året har stået i COVID-19s tegn betyder også, at der er en lang række traditioner, som vi har måttet undvære. Aktiviteter er blevet aflyst eller har fundet nye former. F.eks. er det første gang i over 30 år, at der ikke er blevet holdt Børnefestuge. Badesøen Festival har måttet udsætte og gemme sit flotte program til næste år, og flere idrætsstævner har været nødt til at springe et år over i rækken af gode oplevelser for børn og voksne. Juletræet i Albertslund Centrum var pludselig tændt uden en officiel juletræstænding, hvor vi ellers normalt er mange der samles, synger og tæller ned fra 10, 9, 8... til TÆND. Sådan er der så meget, der har været anderledes i år.

Alligevel lykkedes det for Badesøen at åbne i et særligt år med mere afstand og færre gæster. Musikskolens symfoniorkester har inviteret til digitale koncerter. Og anden udgave af litteraturfestivalen Avisen Live blev vakt til live i et flot samarbejde mellem biblioteket og Forbrændingen. Jeg var selv med, og jeg synes, at det er en meget vellykket og tidssvarende festival, som blander forskellige genrer og dermed tilbyder noget for mange.

Den grønne bane ind i 2021 2020 var også året, hvor vi igen har lagt os i spidsen for den grønne bane i landet. Vi har arbejdet med en klimaplan, som lægger ambitiøse spor for affald, transport og fjernvarme. Den er nu i høring frem til den 13. januar og bygger ligesom en bæredygtig bro mellem 2020 og 2021. En bro til et nyt gear i den grønne omstilling. I Albertslund kommer det til udtryk ved, at nye ambitiøse planer udvikles helt aktuelt for kommunalt affald, fjernvarme, byudvikling, transport, natur og klimatilpasning. På lang sigt peger Klimaplanen frem mod et CO2-neutralt og klimatilpasset Albertslund i 2050. Det bliver vores bidrag til den nationale og internationale klimadagsorden.

Fremtidens Albertslund er vi i fuld gang med at udvikle. Og vores visioner er store for et stærkere, rigere og mere selvstændigt Albertslund. Med rod i historien, respekt for byens dna og alle I borgere, der allerede lever jeres liv i byen.

Og vi er godt i gang. Gennem de sidste 20 år har de almene boligområder et efter et gennemgået energirenoveringer. Og det fortsætter. Indenfor de næste mange år skal helt op til 24.000 nye borgere flytte til Albertslund. Nogle ruller ind med letbanen i 2025 og kommer til at bo i Skovbyerne, som Hersted Industripark i nye klæder kan blive til i fremtiden. Andre får en plads i fængslets kommende frie, grønne og stationsnære rammer. Og så bliver der dem, der fylder Coop Byen i indkøbskurven, og får et godt liv i en ny bæredygtig bydel med noget på hjerte. Projekterne og fremtidsudsigterne er med andre ord mange og på vej til at skrive nye kapitler i historien om Albertslund, der blev til levende by på bar mark i 1960'erne.

Og imens der går nogle år inden folk kan flytte ind i Coop Byen og området med det gamle Vridsløselille Fængsel, så er der flere etaper af byudviklingen som allerede står klar til næste år. Det nye Vestskoven Gymnasium blev allerede indviet i 2020, og er nu fyldt med unge glade elever. Og 150 lejligheder tæt på stationen i Lækrogen står færdig i 2021 ligesom Rådhus Have med 91 nye lejligheder med "havudsigt" til rådhussøen gør det. En ny hal ved Stadion er godt i gang med at blive bygget. Og nye seniorboliger på Stensmose- og Hjørnegrunden vil være klar til indflytning i 2021. Jord bliver kørt til Hyldager Bakker, som bliver et nyt rekreativt område til Albertslund (hvor stort det bliver må fremtiden vise), samtidig med at det dæmper for støj og gør det muligt at bygge nye boliger på grunden, hvor Hyldagerskolen lå i gamle dage. Så jo, der sker noget i vores by - og der bliver rift om at få en dukkert i Badesøen, nå først til toppen af Herstedhøje eller løbe en tur i Vestskoven.

Børn, børn, børn Også i fremtidens Albertslund er børnelivet vigtigt. Ikke mindst folkeskolen, der er vores absolut vigtigste kulturinstitution. Det er her der bygges ovenpå årene i daginstitutionerne, og starten til det gode liv lægges for børn og unge. I 2020 startede kommunalbestyrelsen derfor en tænketank, som skal blive klogere sammen og lykkes med at tænke nyt og få lagt nogle gode tydelige spor for fremtidens skole i byen. De spor skal bidrage til en ny ambitiøs skolestrategi, som resulterer i attraktive skoler, der er rammen for en glad og tryg hverdag for eleverne. De skal trives og møde en undervisning af høj kvalitet, som nogle af landets dygtigste lærere står i spidsen for.

Det handler om at have forventninger til og ambitioner for alle børn. Det handler om, at vi har gode skoler med dygtige ledere og med engagerede lærere og pædagoger, der brænder for, at børn lærer, trives og udvikler sig . Det er det, vi ønsker for Albertslunds børn og unge. De skal trives i byen.

Og heldigt nok er Albertslund designet til børn. Her er flere kilometer cykelsti end vej. Her er dyregård, badesø og vikingelandsby. Her er musik og teater. Her kan børnene afprøve deres talent i en af de over 300 foreninger, på Musikskolen eller Billedskolen.

Her er over 150 legepladser. En stor skov, kanaler, to "bjerge" og kunst hvor du mindst venter det. Her er tunneller, broer og forbindelser mellem de lave huse og de grønne parker, mellem landsbyer og boligområder, mellem nysgerrige børn og aktive ældre, mellem leg og læring. Her er børnefestuge, festivaler og rollespil i det grønne.

Demokratiet lever Albertslund er også den by, som borgersamlingen med 36 repræsentativt udvalgte borgere har arbejdet med ideer til udviklingen af de seneste måneder. Og i midten af december afleverede borgersamlingens medlemmer deres anbefalinger til byens udvikling til Kommunalbestyrelsen. De anbefalinger ser jeg frem til sammen med de andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med i 2021 og frem. Det er vores fælles by, og derfor er det også vigtigt, at vi er fælles om at udvikle den og gøre den til et godt sted at bo og leve. Borgersamlingen har arbejdet seriøst med det i løbet af efteråret og været et levende eksempel på, at demokratiet findes i mange former og lever i bedste velgående.

Demokratiet har altid været et adelsmærke i Albertslund, og tirsdag den 16. november er der igen tid til kommunalvalg. Her får vi alle mulighed for at gøre vores stemme gældende, så vi tager del i demokratiet og beslutter retningen for det Albertslund, vi som albertslundere ønsker.

Vi skal bo, blandet og grønt - og også skabe rammerne for en erhvervs- og uddannelsesby, der kan skabe den velstand, som er forudsætningen for finansieringen af den velfærd, vi alle sætter pris på.

Og det velfærdssamfund, som i 2020 bestod den store sammenholdsprøve - sammen, men hver for sig. Vi satser på et 2021, hvor vi i løbet af året igen mødes og mærker hinanden -og byens puls.