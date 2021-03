Nyt testcenter åbnet mandag i Hedemarken

To testcentre i Albertslund

I øjeblikket er der to testcentre i Albertslund. Her er åbningstiderne:



Testcenter Hedemarken

Fast PCR-test i Albertslund - med tidsbestilling:

Albertslund COVID-19 teststed

Hedemarksvej 14, 2620 Albertslund



Åbningstider:

Mandag kl. 8.00-14.00

Tirsdag kl. 8.00-14.00

Onsdag kl. 8.00-14.00

Torsdag kl. 8.00-14.00

Fredag kl. 15.00-21.00

Lørdag kl. 15.00-21.00

Søndag kl. 15.00-21.00

Bestil tid med nemID på: www.coronaprover.dk

Husk at bestille tid og medbringe dit sundhedskort.

Man kan blive testet, hvis man er fyldt 2 år.



Testcenter MusikTeatret

Til udgangen af marts vil der desuden være et fast kviktestcenter i Albertslund - uden tidsbestilling:

Kviktestcentret vil befinde sig i Albertslund MusikTeatrets lokaler (Bibliotekstorvet 1+3).

Kvikcentret holder åbent 08.00-20.00 alle dage. Kviktestene foregår med en metode, hvor podepinden kun skal 2-3 cm op i næsen. Det er meget mere skånsomt end de hidtidige metoder.

Testcentrets kapacitet er 2000 personer om dagen. Børn under 12 år testes ikke - de henvises til PCR-test.