Et projekt med et nyt tårn i Galgebakken og Hyldespjældet er nu rykket tættere på. Arkivfoto.

Nyt tårn er rykket tættere på

På et møde i Tårnudvalget tirsdag blev det besluttet at sende et nyt projekt til byggesagsbehandling i Albertslund Kommune.

I projektet for det nye tårn ligger, at det ikke vil være overflade-behandlet og ikke længere får en platform på toppen.

"Derfor kræver det formentlig en ny byggesagsbehandling. Derfor er næste skridt, at sende tegningerne til den kommunale byggesags forvaltning, og så håber vi på, derefter at kunne sætte byggeriet af Tårnet i gang", siger Povl Markussen.

Selv om erfaringen har lært ham og alle andre omkring Tårnet ikke at tage noget for givet, beskriver Povl Markussen stemningen som optimistisk:

I september 2016 var der nyt håb, der lød meldingen at man håbede at tårnet var klar igen i 2017.

Realdania har to gange ydet tilskud til Tårnet, første gang i 2015 med en udgift på 500.000 kroner, og har nu meddelt at der ikke ydes yderligere tilskud. Derfor er budgettet blevet stærkt begrænset, men håbet er nu at et nyt tårn kan indvies i løbet af foråret i år.