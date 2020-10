Gate 21 holder til i denne bygning i Albertslund. Her får den nye erhvervsklynge også hovedsæde. Arkivfoto

Nyt samlingspunkt for erhvervslivet får hovedsæde i Albertslund

"Det er besluttet, at en ny erhvervsklynge indenfor bygge- og anlægssektoren får hovedkvarter i Albertslund hos Gate 21", meddeler borgmester Steen Christiansen

02. oktober 2020

En stribe organisationer er gået sammen om at etablere et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Det skriver Ritzau.

Erhvervsklyngen skal have hovedkvarter i Albertslund. Det meddeler borgmester Steen Christiansen på Facebook, hvor han skriver:

"Fantastisk - ny erhvervsklynge får hovedsæde i Albertslund. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet at en ny erhvervsklynge indenfor bygge- og anlægssektoren får hovedkvarter i Albertslund hos Gate 21. I alt 14 klynger får afgjort deres geografiske placering i dag, her får kun tre hovedsæde øst for Storebælt. En klynge er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om at udvikle nye løsning - fx om mere bæredygtige løsninger, når man bygger nyt"

Kontor i Albertslund Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af, at flere eksisterende organisationer lægges sammen for at skabe ét slagkraftigt mødested for branchens aktører og samtidig gøre det muligt at være til stede overalt i Danmark med kontorer i Albertslund, Odense og Aalborg samt tæt samarbejde med BLOXHUB i København.

"Det er en vigtig anerkendelse af byggeri og anlæg som et centralt erhvervsområde med svar på mange aktuelle samfundsudfordringer. Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i den grønne omstilling, og erhvervsklyngen kommer til at levere løsninger på centrale udfordringer inden f. eks. byudvikling og grøn omstilling, men også når det gælder anvendelse af ny teknologi", siger underdirektør i DI Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

I førerfeltet "Klyngen har potentiale til at sætte den danske bygge- og anlægsbranche i det internationale førerfelt, når det gælder løsninger inden for grøn bæredygtigt byggeri og byudvikling og dermed også mulighederne for at afsætte danske løsninger globalt", siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Den nye erhvervsklynge henvender sig til alle aktører i byggebranchen; lige fra rådgivere, entreprenører og håndværkere over materialeproducenter, teknologiproducenter og leverandører til kommuner, bygherrer og investorer samt viden- og uddannelsesinstitutioner.

De står bag Bag klyngen står også videninstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byg og DI Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SMV Danmark, TEKNIQ.