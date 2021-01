Ikke mindst tornadoens ødelæggelser på Egelundskolen fascinerer meteorolog Sebastian Pelt. Som bemærkede, at en hel mur væltede, men træerne ved siden af stod uberørt.. Privatfoto.

Nyt om tornadoen: Gik i sig selv igen 300 meter fra motorvejen

"Noget nær et mirakel, at ingen mennesker kom til skade", skriver meteorolog i tidsskriftet "Vejret" om tornadoen, der ramte Albertslund i september

Albertslund Posten - 16. januar 2021 kl. 08:00 Af Finn Due Larsen

Tornadoen, der ramte Albertslund 25. september 2020, bliver stadig ved med at fascinere eksperter på området.

I tidsskriftet "Vejret", som udgives af Dansk Meterologisk Selskab (DaMS), har Sebastian Pelt, meterolog på TV2 Vejret, skrevet en grundig redegørelse om det meget usædvanlige vejrfænomen, der ramte byen en fredag eftermiddag.

Her fremgår det blandt andet af konklusionen, at:

"Det må betegnes som noget nær et mirakel, at ingen mennesker kom til skade i forbindelse med hændelsen..."

En konklusion, som Sebastian Pelt drager efter dels en omfattende udforskning af fænomenet, dels efter selv at have travet en tur forbi Albertslund fem dage efter tornadoen.

Lang levetid Han har målt sig frem til, at tornadoen havde en fart på 10 meter i sekundet, og at den udrettede ødelæggelser på en 2 kilometer lang strækning. Den havde kontakt med jordoverfladen i sammenlagt 3 minutter, og det er "en lang levetid for en dansk tornado", skriver Sebastian Pelt.

Der også noterer sig, at det sted hvor tornadoen gik i sig selv igen, var der kun 300 meter til Motorring 4. Det er ikke mindst på den baggrund, at han mener det var heldigt at ingen kom til skade.

Træer uberørte Meterologen bemærkede også, at fænomenet var "meget lokalt", for fra det ene øjeblik til det andet viste ødelæggelserne sig, og de var begrænset til et omkring 50 meter bredt spor.

"For eksempel var et hus og en have ødelagt, mens genboens hus blot havde mistet én tagsten. Et andet sted var et træ revet over i cirka otte meters højde. Toppen af træet lå 20 meter væk", skriver Sebastian Pelt.

Han noterede sig, at et 100 kilometer tungt dæksel var blæst gennem en have fra en genbo til huset, og at en hestetrailer var blæst ud på vejen, og blæst tilbage til haven igen.

Men især ødelæggelserne på Egelundskolen optager meterologen.

"På en skole i området var en hel mur blæst i stykker, mens træerne få meter væk var stort set uberørte af den voldsomme hændelse. Det viser, hvor lokalt fænomenet har været."

Artiklen indgår i november-udgaven af tidsskriftet "Vejret", som er et medlemsblad for DaMS, men selskabet har været så venlig at fremsende et eksemplar til redaktionen på AP.

Det kan bestilles til hjemlån gennem www.bibliotek.dk, men kan kun afhentes på få biblioteker, heriblandt Det Kgl. Bibliotek, Københavns Biblioteker og Roskilde Bibliotek.

På Facebook har en gruppe borgere desuden oprettet siden "Albertslund-tornadoen". Her deles billeder, videoer, links og beretninger.

