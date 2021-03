De nye faciliteter ved Vestskoven Gymnasium, her fra dimissionen sidste år, er ikke hele forklaringen på den store søgning, mener rektor. Foto: brie.

Nyt gymnasium hitter: Rekord-mange vil være student her

430 har søgt om plads på Vestskoven Gymnasium næste skoleår, og det er flere end der er plads til

Albertslund Posten - 12. marts 2021 kl. 06:21 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Interessen for at blive student i Albertslund er støt stigende.

I alt 430 unge har skrevet sig op til at gå på Vestskoven Gymnasium fra næste skoleår, og det er 60 flere end der er plads til på den første årgang. Dermed ser den kurve der begyndte at stige for fire år siden, med at fortsætte sin himmelflugt.

Allerede da navnet var Albertslund Gymnasium, og uddannelsesstedet lå i Oksens Kvarter, kom der flere elever til. Flytningen til det nye Vestskoven Gymnasium ved Vognporten for et år siden ser altså ud til at have sat yderligere skub i interessen.

"430 tilmeldte betyder, at vi har flere der søger, end der er plads til", siger Trine Ladekarl Nellemann, rektor på Vestskoven Gymnasium.

Der vil derfor blive indført en venteliste. Hvor nogle unge vil blive tilbudt et andet gymnasium, forklarer hun.

Lokale elever søger Der er selvfølgelig udbredt tilfredshed på rektors kontor for den store interesse for gymnasiet:

"Vi kan se, at det i høj grad er lokale elever, der søger os", konstaterer en glad Trine Ladekarl Nellemann.

Men selv om en spritny bygning med gode faciliteter både ude og inde kan virke som en oplagt forklaring, mener hun ikke det er hele årsagen til den store søgning.

"Det har selvfølgelig nyhedens interesse. Men jeg tror også det er fordi vi har en god blanding af at stille krav og vise omsorg for eleverne. Og at vi nu har alle fire studieretninger samlet på samme sted - stx, hf, htx og hhx. Det betyder, at hvis man ikke lige synes man falder til det ene sted, kan vi hjælpe videre til en anden linje", siger Trine Ladekarl Nelleman.

Fordobling I 2016 gik der 440 elever på skolen, i dag er der omkring 900, altså over dobbelt så mange.

Glæden for den store interesse skal ikke mindst ses på baggrund af, at gymnasiet i Albertslund tidligere har været ramt af elevflugt og dårligt ry.

Vestskoven Gymnasium blev i februar 2020 i bladet "Gymnasieskolen" fremhævet som et eksempel på, at en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk ikke behøver at betyde elevflugt.