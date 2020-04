Nyt fælles affaldssamarbejde er i gang

"Med stiftelsen af det nye kommunale affaldsselskab Ressourceindsamling A/S ønsker vi fem kommuner at give forsyningssikkerhed også i fremtiden, hvilket vi lægger meget vægt på i Albertslund Kommune", siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Ressourceindsamling A/S indsamler fra i dag husholdsaffald i de fem kommuner. Det betyder, at du frem over møder skraldemænd og skraldebiler med Ressourceindsamling A/S' logo på, når du får hentet dit affald. Det gælder tømning af stativer og kassetter, individuelle og fælles beholdere med sorteret affald ved husstanden, samt storskrald og haveaffald.