Nyt arresthus skal placeres: Albertslund forventes at sige nej

Et nyt arresthus skal placeres i hovedstadsområdet. Kriminalforsorgen barsler med planer om at opføre et hus, der vil blive en statslig arbejdsplads med omkring 200 nye arbejdspladser.

"Kriminalforsorgen står i disse år med en række udfordringer. En del af udfordringerne skyldes blandt andet, at arresterne omkring København er utidssvarende. For at sikre, at Kriminalforsorgen råder over de rigtige bygningsmæssige rammer, besluttede det brede politiske flertal bag Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021, at arreststrukturen omkring København skal moderniseres ved opførelse af et stort, moderne og opsikret områdearresthus, som forventes at skabe omkring 200 nye arbejdspladser", skriver Nick Hækkerup.