Nye veje til job: 100 ufaglærte var til uddannelsesdag

Jobcenter Albertslund går nu nye veje for at matche manglen på arbejdskraft. Alle ufaglærte i Albertslund var derfor inviteret til uddannelsesdag onsdag

Albertslund Posten - 16. september 2021

Der er mangel på arbejdskraft og ledige jobs. Jobcenter Albertslund, erhvervsuddannelser og A-kasser inviterede derfor byens ufaglærte til en uddannelsesdag, der fandt sted i Bygning M i Kongsholmcentret.

Her fik ledige på dagpenge og kontanthjælp samt ufaglærte i arbejde vejledning om veje til job dér, hvor der er størst brug for arbejdskraften.

"Økonomien under uddannelse vil lige nu være bedre for nogle af dem, der i dag er på dagpenge eller kontanthjælp. De kan få 110 % af dagpenge under erhvervsuddannelse eller fortsætte med kontanthjælpen", sagde administrationschef Fatima Achiban fra Jobcenter Albertslund.

Og uddannelsesdagen var en succes. I hvert fald ifølge Carsten Trokner på 30 år, som fik gode råd om hvordan han bliver uddannet chauffør af kompetente medarbejdere fra TEC København.

Vil være chauffør "Jeg synes det har været en rigtig god dag, hvor man har fået nye ting at vide. Jeg har aldrig rigtig været til uddannelser. Men nu er jeg blevet ældre og vil gerne være chauffør. Jeg skal bare lige have mit kørekort først, så vil jeg uddanne mig til lastbilchauffør. Det tager seks uger," sagde Carsten Trokner i Bygning M i hjertet af Albertslund, hvor uddannelsesdagen fandt sted.

At flere ufaglærte tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, vil give dem bedre kort på hånden for at få et job. Og det var netop formålet med dagen, at alle deltagerne kunne få svar på en masse relevante spørgsmål om uddannelserne og på den baggrund få lyst og hjælp til at komme i gang.

SOSU-assistent Derfor var også Rabia Sahin på 33 år mødt op. Hun er selv ved at uddanne sig til SOSU-assistent. Hun var til stede for at dele ud af sine gode erfaringer til andre.

"Det tager 2 år og 9 måneder at blive SOSU-assistent. Jeg er færdig til jul næste år. Lige nu er jeg i praktik her i Albertslund Kommune på plejecentret Humlehusene, hvor vi arbejder med demente. Det er jeg glad for. Jeg er her for at dele mine erfaringer med andre, der kunne være interesseret i at blive SOSU-assistent," sagde Rabia Sahin.

Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, chauffør, kontor/handelsassistent, håndværker, køkkenassistent, cater, kok eller medarbejdere indenfor rengøring eller lager er nogle af de medarbejdere, der er størst mangel på. På dagen var erhvervsskolerne SOSU H, TEC, NEXT og Hotel- og Restaurantskolen derfor til stede og svarede på spørgsmål om uddannelserne. Også FOA, Krifa og 3F stod parat med gode råd til deltagerne på uddannelsesdagen.

Lokale virksomheder med næste gang Jes Meyhoff fra TEC København, som var til stede på dagen, synes det var en rigtig god dag og et godt initiativ. Det var bl.a. ham, der gav Carsten Trokner gode råd, så han kan komme i gang med at uddanne sig til chauffør.

"Det er et supergodt initiativ, hvor vi får en masse relevante spørgsmål fra at snakke med interesserede deltagere. Næste gang skal vi bare også have lokale virksomheder med, som også mangler arbejdskraft og måske kan tilbyde lærepladser. Det kunne være f.eks. være Coop," sagde Jes Meyhoff.

Det er Fatima Achiban fra Jobcenter Albertslund, som har stået for dagen, helt med på:

"Det er da en rigtig god idé. Det må vi sørge for næste gang. Det her er jo første gang, vi holder sådan en dag her, og jeg synes det er en succes med så mange, der er mødt op. Så kan vi få virksomhederne med næste gang," sagde Fatima Achiban.

Uddannelsesløft Dagen startede med en række oplæg om uddannelsesløft, forløb på erhvervsskoler og veje til et arbejde - bl.a. holdt NEXT oplæg om uddannelsesmulighederne hos dem. Og efterfølgende gik deltagerne rundt til de forskellige stande med erhvervsuddannelser, jobcenter, A-kasser mfl., hvor de kunne få individuel vejledning. Deltagerne kunne også få råd og vejledning fra en sprogkonsulent.

Samlet set handlede dagen om opkvalificering og erhvervsuddannelse. Deltagerne kunne også få svar på hvem, der har den midlertidige ret til en højere dagpengesats eller muligheden for at blive voksenlærling.

Uddannelse er vejen til et job og en investering i fremtiden. Alle tal og statistikker peger på, at faglærte har en langt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet end ufaglærte og der er mangel på faglært arbejdskraft.

