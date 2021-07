John Hagenstjerne. Formand for AB Syd og nu spidskandidat for Nye Borgerlige Vestegnen. Privatfoto

Nye Borgerlige klar med spidskandidat

Formand for AB Syd, John Hagenstjerne, er spidskandidat til kommunalvalget for Nye Borgerlige Vestegnen

Albertslund Posten - 14. juli 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

John Hagenstjerne er Nye Borgerlige Vestegnens spidkandidat til kommunalvalget i efteråret.

Efter sommer vil Nye Borgerlige præsentere de øvrige kandidater.

John Hagenstjerne er 61 år. Han har boet i Albertslund i det meste af sit liv, og gået i skole her, senere fået tre børn og nu en håndfuld børnebørn, som han selv udtrykker det.

John Hagenstjerne arbejder med projektledelse, IT og implementering af AV og er formand for AB Syd.

Nye Borgerlige Vestegnen præsenterer ham sådan i en pressemeddelelse:

"John indgår gerne i en debat og lader sig påvirke af fornuftig argumentation, og han arbejder gerne for dem som har svært ved at blive hørt. John mener, at et fornuftigt og konstruktivt voksenliv starter med optimale betingelser i opvæksten, og at det er vores pligt at sørge for at dette har høj prioritet i vores fordeling af sociale goder".

Mærkesager John Hagenstjerne går til valg på bl.a. disse mærkesager:

"At sikre optimale betingelser for børn og unge i kommunen, så vi kan tiltrække flere ressourcestærke børnefamilier, og dermed ændre på kommunens sammensætning. Vi skal simpelthen være flere der bidrager positivt, både til økonomi og fællesskab. Dette gør vi ved at forpligte os til at sørge for at skoler, institutioner og fritidstilbud, er fornuftige og solide, med kvalificeret personale og samtidig med at vores by er tryg og attraktiv. Vores institutioner og klubber skal være et godt tilbud til vore børn og unge som ønsker at indgå i et sundt og konstruktivt fællesskab, og samtidigt skal kriminalitet og vold og utryghedsskabende adfærd straks medfører en udelukkelse fra at deltage i disse klubber og institutioner".

"Når lokalpolitik bliver uigennemskuelig og lokalsamfundet ikke kan forstå meningen med de beslutninger der træffes i kommunalbestyrelsen, og massive protester fra borgerne bliver overhørt, så er der noget galt.

Det skal stoppes og der skal skabes fornuft og gennemsigtighed i kommunalpolitikken. Beslutningerne skal træffes ud fra borgernes behov og ønsker, så det giver mening for den enkelte".

"Et værdigt seniorliv. Når man gennem et langt liv har bidraget, og været med til at bygge vores samfund og velfærd op, så har man fortjent at dette anerkendes, der er brug for et rigt og alsidigt seniorliv".

"En tryg by. Utryghedsskabende adfærd, vold, overfald, gaderøveri, narkohandel osv. er desværre blevet en del af vores kommune, det er en del som vi absolut ikke må tolerere og som vi er forpligtet til at bekæmpe. Det skal være trygt for alle at bevæge sig rundt i kommunen, og vi er nødt til at slå hårdt ned på de gadebander og personer som skaber denne utryghed. Der skal ikke være flere chancer. Der skal være konsekvens for dem, der begår kriminalitet, vold og som skaber utryghed i vores by".