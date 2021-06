Fra et tidligere møde i kommunalbestyrelsen. Foto: Arkivfoto.

Ny undersøgelse: Her har politikere oplevet seksuelle krænkelser

"Det er alvorligt, og det må vi få fulgt op på", siger Steen Christiansen (Soc.)

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har indberettet, at de indenfor de sidste 2-5 år har følt sig krænket.

Det fremgår af en undersøgelse, som kommunalbestyrelsen selv tidligere har besluttet, for at afdække om der har været eksempler på sexisme i Albertslund Kommune.

Tilbage i efteråret 2020, hvor sexisme-debatten for alvor rullede i Danmark, besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at undersøge forholdene nærmere i Albertslund Kommune, inklusiv en undersøgelse af sexisme i kommunalbestyrelsen. Den undersøgelse er blevet foretaget i maj 2021 af Arbejdsmiljøcentret, og nu er resultaterne af undersøgelsen på plads.

Den viser altså, at nogle af kommunalbestyrelsesmedlemmerne har oplevet seksuelt krænkende adfærd.

"Undersøgelsen viser, at nogle i kommunalbestyrelsen har følt sig krænket indenfor de sidste 2-5 år. Det er alvorligt, og det må vi få fulgt ordentligt op på. Jeg vil understrege, at der er nultolerance overfor sexisme og kønsdiskrimination i enhver afskygning i Albertslund Kommune", siger borgmester Steen Christiansen, der tilføjer:

"Nu må vi sørge for at hjælpe de, som har været udsat for de upassende, ubehagelige og grænseoverskridende hændelser."

Har oplevet overgreb Når man læser resultatet af undersøgelsen, falder det særligt i øjnene, at en af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at vedkommende en gang har "oplevet seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt", som det er formuleret i undersøgelsen. Til det siger Steen Christiansen:

"Det viser alvoren. Og jeg vil kraftigt opfordre til, at man selv eller hvis nogen har kendskab til det anmelder den slags til politiet. Og er der brug for det, er der mulighed for at få psykologisk og juridisk bistand."

Steen Christiansen understreger desuden, at kommunalbestyrelsesmedlemmer altid kan gå til kommunens leder for HR og Jura, kommunaldirektøren eller ham selv, hvis de føler, at de har været udsat for eller vidne til uønsket adfærd.

"Det er vigtigt, at man kan få hjælp, hvis man for eksempel oplever uønsket seksuel opmærksomhed," siger han.

Whistleblower Forvaltningen konkretiserede på mødet tirsdag den 22. juni, hvor resultatet af undersøgelsen blev præsenteret, overfor medlemmerne af kommunalbestyrelsen, hvordan de kan få hjælp og til hvem de kan henvende sig, hvis de oplever eller er vidne til krænkende adfærd.

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni er indførelsen af en whistleblower-ordning på dagsordenen. Whistleblower-ordningen vil være med en ekstern leverandør og kan træde i kraft fra 1. august 2021. Det er en del af den seneste budgetaftale, som alle partier i kommunalbestyrelsen står bag.

I introduktionsprogrammet til den nye kommunalbestyrelse vil forløbet om kodeks for god adfærd blive udvidet til også at inkludere en dialog om, hvornår noget kan opleves sexistisk og på anden måde krænkende. Desuden vil det blive endnu tydeligere, hvor man kan få hjælp og vejledning hvis man har været udsat for eller vidne til uønsket adfærd.

Også den nuværende kommunalbestyrelse vil på baggrund af undersøgelsens resultater drøfte god adfærd på området, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen. Læs rapporten om undersøgelsen her.

