Fodboldspillere fra den gamle udsmykning er bevaret i den nye farverige udsmykning. Privatfoto

Ny udsmykning skal udfordre Albertslund-grå

Grafittimalere i samarbejde med Kulturøkologisk Forening, har udsmykket tunnelen ved BS 72's klubhus

Albertslund Posten - 18. august 2021 kl. 06:21 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Albertslund kommune har inviteret foreninger og boligområder til at udsmykke ti af byens tunneller. Den første er nu lavet. Det er byens graffitimalere, der i samarbejde med Kulturøkologisk Forening, har udsmykket tunnelen ved BS 72's klubhus.

M-Ark, der har stået for selve udsmykningen, hedder i virkeligheden Mark, og han fortæller:

"Ideen har været at udfordre den almindelige Albertslund-grå. Det er den mest brugte farve rundt om i byen. Derfor gik vi i den anden grøft og gav den gas med farverne. For vores by skal ikke bare være grå. Går man en tur, skal man også kunne få en oplevelse for sanserne".

Komplimenter Alle der kom forbi, mens arbejdet stod på, var søde og gav komplimenter, fortæller han videre.

"En kvinde kom igen hen over flere dage, og sagde, at det blev flottere og flottere for hver gang, og generelt var tilbagemeldingen fra de omkringboende, at det var på tide tunnellen blev frisket op, og der blev lavet noget nyt. Så det var en positiv oplevelse med gode samtaler med dejlige mennesker, der satte pris på, at tunnellen igen blev udsmykket. Fedt at kunne give lidt tilbage til den by, man er vokset op i".

De fire F-ord Hen over motivet står der med store bogstaver Fodbold, Fællesskab, Forening og Frivillighed.

"Det er de fire F-ord, der passer godt til Albertslund og ikke mindst selvfølgelig til fodboldklubben BS 72", fortæller Erland Andersen formand for Kulturøkologisk Forening, "og samtidig er to af fodboldspillerne fra den tidligere udsmykning, blevet bevaret som sorte skygger. Det synes jeg er en fin detalje, der viser respekt for den kunstner, der for mange år siden udsmykkede tunnellen".

Samarbejdet fortsætter Samarbejdet mellem graffitimalerne og Kulturøkologisk Forening fortsætter. De har nemlig fået lov til at udsmykke en tunnel mere af kommunen. Det bliver tunnelen under Læhegnet ved Solhusene. Den planlægger de at kaste sig over i løbet af efteråret, men med et helt andet tema. Hvilket holder de tæt til kroppen, men lover dog, at der nok skal komme masser af farver på.