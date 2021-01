"Det kan være en stor belastning at passe ens nærmeste. Det kan give frustrationer om alt muligt", siger Lene Bundgaard Ciccolini. Privatfoto.

Ny rådgiver: Der er et stort behov for hjælp til pårørende

Ny pårørende-rådgiver har allerede efter de første måneder fået masser af henvendelser

Albertslund Posten - 15. januar 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Som pårørende til et menneske, der er plejekrævende eller ramt af sygdom kan der være stort behov for at få hjælp og støtte.

At det er en situation, mange i Albertslund kan nikke genkendende til, har Lene Bundgaard Ciccolini fået bekræftet til fulde de seneste måneder.

Hun tiltråde i september en ny stilling som pårørende-rådgiver i Albertslund Kommune. En stilling, der var besluttet politisk skulle oprettes, for at støtte borgere med at udfylde rollen som pårørende, så de ikke skal stå alene.

"Jeg er blevet meget positivt modtaget. Det er helt tydeligt en stilling der har været ventet", siger Lene Bundgaard Ciccolini.

Den målgruppe, der kan hente hjælp gennem hende, er defineret som "mennesker, der er tæt på en person, der er plejekrævende og/eller er særligt belastet på grund af sygdom." Selv om begrebet "pårørende" altså er afgrænset til den målgruppe, har det givet masser af henvendelser, konstaterer Lene Bundgaard Ciccolini.

"De fleste er pårørende til ældre, men andre er også meget velkomne", understreger hun, og tilføjer:

"Det kan være en stor belastning at passe ens nærmeste. Det kan give frustrationer om alt muligt."

Digitale udfordringer Nogle af de typiske problemstillinger, som pårørende henvender sig med, handler om hvordan livet skal indrettes, når der sker store forandringer i dagligdagen. Og hvordan de skal navigere i de mange opgaver der følger med at blive pårørende.

"Mange har svært ved at finde rundt i det kommunale system. Hele den digitale verden er svær og uoverskuelig for mange", fortæller pårørende-rådgiveren, der tilføjer, at hun har tæt samarbejde med andre pårørende-rådgivere i andre kommuner om udfordringerne med det digitale.

Henvender man sig til hende, er der mulighed for hjælp gennem individuelle samtaler og pårørendegrupper. På grund af Corona-restriktionerne mødes grupperne dog ikke for tiden, men Lene Bundgaard Ciccolini tilbyder i stedet indtil videre udendørs "walk and talk"-ture, hvor man kan få råd og vejledning undervejs.

"Det er også muligt at booke individuelle personlige/telefoniske samtaler, hvor alle Covid-19-restriktioner overholdes", siger Lene Bundgaard Ciccolini.

Stor interesse Inden Corona satte ind, var der stor interesse for pårørende-grupperne, og Lene Bundgaard Ciccolini havde gennemført et forløb, og var klart til et nyt. Planen er, når Corona-restriktionerne er væk, at gruppen skal mødes den første mandag i måneden i Frivilligcentret, til en snak over et par timer.

Hun træffes telefonisk mandag-torsdag fra klokken 9-15, og når biblioteket, der som bekendt også er ramt af Corona-nedlukning, åbner igen, bliver der også muligt at møde hende personligt her, hveranden torsdag i ulige uger.

Man kan kontakte Lene Bundgaard Ciccolini på telefon 2946 3704 indenfor den nævnte telefontid, eller via mail på adressen paaroerende@albertslund.dk.