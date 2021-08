Ny ordning skal sikre tryghed og gennemsigtighed i kommunen

Vigtigt instrument

"Ordningen er et vigtigt instrument, som skal være med til at sikre gennemsigtighed og tryghed for alle i kommunen, og den vil være et konstruktivt redskab til at forebygge fejl eller ulovligheder. Det har været en prioritering fra Kommunalbestyrelsens side at få den stablet på benene hurtigst muligt, og jeg glæder mig over, at vi har lykkedes med at få det i hus til 1. august," siger Steen Christiansen.