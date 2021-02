Michael Buus Iversen er fra 18. februar ny købmand i Rema 1000 på Egelundsvej. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny købmand: I spidsen for en Rema 1000 butik for første gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny købmand: I spidsen for en Rema 1000 butik for første gang

Anders Skov Rasmussen videregiver stafetten til Michael Buus Iversen. Den nye købmand har første arbejdsdag i butikken torsdag den 18. februar.

Albertslund Posten - 11. februar 2021 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Når Michael Buus Iversen tiltræder som købmand torsdag den 18. februar i Rema 1000 på Egelundsvej i Albertslund, er det første gang, han skal stå i spidsen for en Rema 1000 butik. Han tager over efter Anders Skov Rasmussen.

Michael Buus Iversen går til opgaven som købmand med en stor portion erfaring fra sine mange år i dagligvarehandlen, hvor han har været 21 år i Netto - heraf 15 år som butikschef - og senest fire år som souschef i to forskellige Rema 1000 butikker i henholdsvis Hillerød og Gl. Holte.

Den kommende købmand ser frem til den nye opgave som købmand:

"Jeg ser meget frem til at stå i spidsen som købmand her i Rema 1000 Albertslund, og jeg er meget bevidst om, at det er nogle store sko, jeg skal udfylde. Jeg ser særligt frem til at møde alle kunderne, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at bygge videre på det gode arbejde og den store indsats, som Anders - nu afgående købmand - har lagt for dagen," siger Michael Buus Iversen.

Foruden at bygge videre på butikkens fundament, vil Michael Buus Iversen have stort fokus på at have friske varer i butikken:

"Det er meget vigtigt for mig, at vi altid har friske varer i butikken, og at vi samtidig i fællesskab i butikken sikrer, at vores kunder ikke går forgæves," siger Michael Buus Iversen.

Privat bor Michael Buus Iversen i København med sin kone.