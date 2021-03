Ny klimaaftale skal bringe Albertslund i det grønne førerfelt

Ministeren: Ambitiøs aftale

"Jeg meget glad for, at Albertslund nu også har indgået en ambitiøs klimasamarbejdsaftale med regeringen. Et bredt flertal i Folketinget har forpligtiget sig på at begrænse CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Det kræver, at alle trækker med, og her er kommunernes tilslutning til regeringens klimasamarbejdsaftaler et vigtig skridt", siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.