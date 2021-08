Karin Petersen har overtaget Mad Med Mere slagteren i Albertslund Centrum. Fremover kommer butikken til at hedde Albertslund Slagteren. Foto: brie

Send til din ven. X Artiklen: Ny indehaver: Slagterbutikken skal køres videre som hidtil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny indehaver: Slagterbutikken skal køres videre som hidtil

Karin Petersen overtog mandag Mad Med Mere Karl Johan slagterforretningen i Albertslund Centrum. Den kommer nu til at hedde Albertslund Slagteren

Albertslund Posten - 25. august 2021 kl. 05:35 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"De her dage har været helt overvældende. Jeg har været her en uge og været rundt på alle pladserne - både ude i butikken og bagved. Det gælder om at lære, hvordan det hele fungerer her", siger Karin Petersen.

Mandag overtog hun Mad Med Mere slagteren i Albertslund Centrum - nok bedst kendt som Karl Johan.

Butikken kommer nu til at hedde Mad Med Mere Albertslund Slagteren.

Men navneskiftet bliver også den største ændring, understreger Karin Petersen.

"Jeg kendte godt butikken i forvejen. Den er velkendt og veldrevet, og derfor er det naturligt at køre den videre efter samme procedure, med samme personale, samme gode kvalitet og samme opskrifter - som jeg har overtaget fra Jan Larsen", siger Karin Petersen.

Fra Nordjylland Karin kommer oprindeligt fra den lille by Skovsgaard ved Brovst i Nordjylland.

"Som 21-årig var jeg rent faktisk udlært urmager", fortæller hun. "Jeg flyttede så til Rødovre, men det viste sig vanskeligt at få job som urmager. Derfor besluttede jeg mig for at skifte spor. Jeg havde lyst til at prøve noget helt andet, og skæbnen ville, at jeg gik i gang med en slagteruddannelse. Som slagter. Jeg kan godt lide faget. Der er godt humør, godt arbejdsklima, skæg og ballade".

Karin blev udlært hos slagteren på Damhustorvet i 2017. Derefter fik hun ansættelse hos Mad Med Mere slagteren i Rødovre Centrum. Og hun har desuden arbejdet hos John og Lise - slagteren i Taastrup.

Hun har arbejdet med at skære kød "ude hos drengene", som hun siger, og hun har arbejdet med smørrebrød, det varme køkken og naturligvis været foran i butikken.

Købte forretningen "Jeg fik lyst til at få min egen butik på et tidspunkt. Og egentlig havde jeg nok tænkt mig en lille butik med en enkelt ansat - måske en smørrebrødsforretning. Men jeg opdagede, at Karl Johan i Albertslund var til salg. Jeg kendte godt forretningen - faktisk havde jeg søgt læreplads hos Jan på et tidspunkt, men ikke fået den".

I stedet købte hun så forretningen!

"Det er en fantastisk forretning, og den skal fortsætte som hidtil. Hen ad vejen kunne jeg måske godt finde på at byde ind med ting, som jeg selv brænder for. Det kunne f.eks. være en ny slags hjemmelavet rullepølse og mere convenience-mad. Men jeg vil være meget åben og i dialog med personalet finde ud af, om der er ting, de synes kunne gøres nyt og anderledes", siger Karin Petersen.

Jan Larsen havde sidste dag i forretningen lørdag, og i mandags åbnede butikken med Karin Petersen som den nye ejer.