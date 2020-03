Se billedserie Henrik Seidenfaden, Tove Jensen, Per Gustafsson og Henny Mesnickow. Foto: brie

Ny forening: Fængselsområdets mange værdier skal bevares

16. marts stiftes en ny forening. Vridsløselille Fængsels Venner. Alle kan være med

Albertslund Posten - 06. marts 2020

"Mange albertslundere kender slet ikke de værdier, der findes på fængselsområdet. Vi vil åbne folk øjne for dem og være med til at præge den udvikling, der i løbet af de kommende år skal ske på området".

Det siger Tove Jensen, Kulturøkologisk Forening. En af de foreninger, som sammen med Albertslund Lokalhistoriske Forening, Museet ved Vridsløselille Statsfængsel og Grundejerforeningen Vridsløselille Midt har taget initiativ til at starte en ny forening.

"Området hører under statens ejendomsselskab Freya, og i løbet af de kommende år, skal der byudvikles her. Vi starter denne forening, fordi vi vil være en inspirationsgruppe i hele det forløb", fortæller Henrik Seidenfaden, grundejerforeningen. "Vi har et fantastisk område med mange værdier. Det er en del af Albertslunds DNA. Vi vil oplyse om områdets værdier og gøre historien kendt".

Værdier i området Helt konkret mener den nye forening, at der skal arbejdes på at bevare nogle af de unikke bygninger og bygningsværker, der findes på området.

Egon Olsen porten er en selvfølge. Men også den stjerneformede midte i fængslet, hvor gangene til cellerne mødes, er enestående.

"Og så vil vi gerne skabe et samlingssted for byen i den smukke, gamle inspektørbolig fra 1897", fortæller Henny Mesnickow, fængselsmuseet. Initiativgruppen til den nye forening har udgivet et hæfte, der fortæller om boligens historie.

"Inspektørboligen er en lille arkitektonisk perle bygget i nationalromantisk stil med harmoniske proportioner og høj håndværksmæssig kvalitet. Beliggenheden i den parklignende have med store gamle træer bidrager også til herlighedsværdien. Bygningen har et stort potentiale for anvendelse til forskellige funktioner", fortæller den nye forening.

De foreslår museum, café, restaurant eller firmadomicil.

Unik betydning "Fængslet har unik betydning for tilblivelsen af Albertslund, og derfor gælder det om at bevare de historiske værdier", siger Per Gustafsson, lokalhistorisk forening. "Borgmester Hans Nielsen, der var med til at skabe Albertslund, var ansat ved fængslet, og borgmester Finn Aaberg underviste der!".

"Mange efterkommere af de ansatte ved fængslet bor stadig i Albertslund, og for dem er fængselsområdet naturligvis ekstra interessant", siger Henny Mesnickow.

"Der er jo intet besluttet endnu omkring områdets udvikling", understreger Henrik Seidenfaden. "Der har været idéprojekter fremme, og tale om at der skal byudvikles med nyt boligbyggeri. Det er meget fint, og der er store områder, hvor der med fordel kan bygges nyt. Men det er også værd at huske på værdien i at bevare de historiske bygninger, der findes".

"Desuden er området en lille naturperle med god biodiversitet, fantastiske områder, der har ligget uplejet hen og store, smukke træer", siger Tove Jensen.

Vær med Den nye forening holder altså stiftende generalforsamling 16. marts. Det sker kl. 18, hvor man mødes på Egon Olsens Vej, foran fængselsporten.

Her kan man se foreningens forslag til Albertslunds nye bypark og mødested.

Kl. 19 på Damgårdshave er der efterfølgende oplæg om foreningens forslag til planer for bygningerne og området.

Alle er velkomne. Initiativgruppen håber, at så mange som muligt vil melde sig ind i den nye forening. Man kan få mere at vide hos Henrik Seidenfaden på tlf: 22409097 eller mail henrik.seidenfaden@mail.dk

I den kommende tid vil foreningen i øvrigt arrangere rundvisninger og foredrag om fængselsområdet. Det vil vi fortælle mere om i AP.