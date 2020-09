Se billedserie Klar til betjening i Café Glad. Alle er velkomne, lyder det. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ny café er glad for at være i Albertslund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny café er glad for at være i Albertslund

Under navnet Café Glad har cafeen i Sundhedshuset fået nye ejere

Albertslund Posten - 14. september 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er glade for at være her, og det passer jo meget godt med navnet.

Café Glad har slået dørene op i Sundhedshuset, hvor Café Albertine tidligere lå. Ligesom forgængeren er det en socialøkokonomisk virksomhed der står bag.

Tidligere drev Grennessminde cafeen, nu er det Gladfonden der har overtaget.

Gladfonden arbejder aktivt for et rummeligt arbejdsmarked, med uddannelse og ansættelse af mennesker med og uden handicap. Fonden har lokalafdelinger i flere byer, og driver cafeer på lignende måde andre steder.

Cafeen har åbent på hverdage fra klokken 9-16, og for de nye ejere er det vigtigt at signalere, at den er åben for alle.

"Vi har også planer om at lave aften-arrangementer med fællesspisning på langborde. Men det må vi vente lidt med, så længe Corona-restriktionerne gælder", siger køkkenchef Nick V. Christiansen.

Han forklarer, at fællesspisningen har været en stor succes for Café Glad på Frederiksberg og slår fast, at cafeen føler sig godt modtaget i Albertslund.

I lokalerne bydes der på en god blanding af det hele, til både sulten og tørsten:

"Vi har simpel, god hjemmelavet smørrebrød, men også vegetar-retter", siger Nick V. Christiansen.

Han forventer, at cafeen vil gøre en del ud af at informere om sig selv, så alle ved at den nu er et indslag i bybilledet. Det vil man gøre med uddeling af informations-materiale, med annoncering og lignende.

"Vi vil også meget gerne have fat i gymnasiet, der jo ligger tæt på os. Det tror vi på kan komme op at køre", siger køkkenchefen, med henvisning til Vestskoven Gymnasium, der åbnede i splinternye lokaler efter sommerferien.

Cafeen forventer også at få et samarbejde i gang med Jobcentret.