Ny butik: Loppereolerne er rykket ind på Stationstorvet

Hos Loppereolen lejer man sin egen reolplads til brugte ting der er for gode til at blive smidt væk

"Jeg har allerede fået solgt en del ting. Det er ting som, jeg ikke har brug for længere, men som er for gode til at smide væk - så kan man jo lige så godt prøve, om man kan få lidt penge for det", siger en af de kunder, som har taget godt imod Loppereolen, der er rykket ind i de tidligere Menu-lokaler på Stationstorvet.

"I Loppereolen lejer man en reolplads for en periode, og her kan man så sætte sine ting frem. Man behøver ikke være her, for vi tager os af salget og tager 15 procent af omsætningen for det", fortæller Charlotte Graversen.